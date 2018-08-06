Mail.ru Group хочет амнистировать за «лайки» и репосты

Пользователи социальных сетей, осужденные за лайки и репосты, должны быть амнистированы, а подобные случаи в дальнейшем должны быть декриминализованы. Так пояснила Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как отметили в Mail.ru, в этих случаях, как обычно, реакция правоохранительных органов «явно не соответствуют потенциальной угрозе», а их реакция — «немотивированно жесткая».

Еще в Mail.ru Group сказали, что «возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей», сообщает НСН.