Mail.ru Group хочет амнистировать за «лайки» и репосты
6 августа 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи социальных сетей, осужденные за лайки и репосты, должны быть амнистированы, а подобные случаи в дальнейшем должны быть декриминализованы. Так пояснила Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Как отметили в Mail.ru, в этих случаях, как обычно, реакция правоохранительных органов «явно не соответствуют потенциальной угрозе», а их реакция — «немотивированно жесткая».
Еще в Mail.ru Group сказали, что «возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей», сообщает НСН.
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