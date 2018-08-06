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Минстрой советует гражданам РФ не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ
6 августа 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Минстрое в понедельник, 6 августа, посоветовали гражданам Российской Федерации не опасаться резкого роста платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с ростом налога на добавленную стоимость.
Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в настоящий момент данный вопрос обсуждается в Министерством экономического развития. Политик добавил, что граждане РФ полностью защищены от роста платы за ЖКХ, поэтому им не следует беспокоиться, передает РИА "Новости".
По словам Якушева, рост платы ограничен законом, поэтому независимо от тарифов сумма, указанная в платежке, является неизменной на данный момент.
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