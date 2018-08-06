Потеплевшая у берегов Ялты вода стала источником кишечных инфекций
6 августа 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
У берегов Ялты потеплела морская вода, что стало благоприятной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщил начальник отдела по Ялте межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виталий ЗАДОРОЖНИЙ.
По его словам, на прошлой неделе заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе возросла на 18 случаев – до 68 человек. Из них половина – дети. ЗАДОРОЖНИЙ также отметил, что большая часть заболевших детей – в возрасте до шести лет.
Он отметил, что у маленьких детей меньше навыков для соблюдения правил личной гигиены – они не могут контролировать себя на водных объектах и чаще заглатывают воду, пишет «Крыминформ».
ЗАДОРОЖНИЙ добавил, что показатели заболеваемости ОРВИ не превышают эпидпорога, однако это не означает, что руководителям стоит забыть о тщательных и своевременных мероприятиях по профилактике заболеваний.
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