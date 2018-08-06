Акула погубила туриста из Чехии на египетском курорте Марса-Алам. Мужчина, который увлекался дайвингом, отдыхал на Красном море в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком. О нападении акулы на дайвера написали египетские СМИ. В Крыму рыбаки выловили ядовитую фугу. В Черном море она доныне не водилась

Морская хищница напала на мужчину во время его погружения с аквалангом в 20 километрах от берега. Его останки обнаружили на пляже Марса-Алама. Мужчине был 41 год.

Министерство здравоохранения Египта решает вопрос передачи тела чешской стороне. МИД Чехии ждет комментариев от египетских властей для того, чтобы составить рекомендации для чешских туристов по технике безопасности на курортах Египта. Председатель городского совета Атеф Агди сообщил, что расследованием инцидента занимается Министерство окружающей среды Египта. По его словам, купание на пляжах в окрестностях Марса-Алама безопасно, но заплывающие за барьер кораллового рифа дайверы рискуют подвергнуться нападению акул.

Ранее в 2015 году в Египте акула погубила туристку из Германии.