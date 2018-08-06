В Крыму рыбаки выловили ядовитую фугу. В Черном море она доныне не водилась
6 августа 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
По информации портала «Экология севера», пойманная рыба имеет шарообразную форму и большие иглы. Ее передали ученым, которые констатировали: это ядовитая рыба фугу, обитающая в Тихом океане возле Японии, где при правильном приготовлении ее употребляют как деликатес. Вместе с тем, она имеет яд, смертельно опасный для человека.
По словам ученых, фугу могла приплыть в Севастополь месте с балластными водами судов, которые используются для балансировки кораблей. Вместе с забортной водой в таких случаях на борт кораблей попадает местная флора и фауна.
Согласно правилам, такую воду необходимо сбрасывать во время захода в другую акваторию. Но из-за недобросовестных моряков в Черное море попадают представители фауны других морей и океанов.
«Миграция фауны с балластными водами – очень опасное явление... Холерный вибрион был завезен из Азии в Латинскую Америку именно с балластной водой», – отметила ученый секретарь Института биологии южных морей Юлия КОРНИЙЧУК.
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