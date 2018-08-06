Диана Гурцкая раскритиковала мэрию Сочи после гибели ребенка в ливневке

Певица, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая прокомментировала заявление властей города Сочи о том, что бабушка погибшего в ливневке мальчика знала о существовании на улице в Лазаревском открытой канавы – ливневки.

Администрация Сочи заявила, что ливневки проектировались в Лазаревском много лет назад, и приехавшие на отдых люди жили в гостинице на этой улице и знали, что тротур только на одной стороне, а канава открыта.

По мнению Гурцкой, заявление сочинских властей циничное. По словам общественного деятеля, фактически сочинские чиновники обвиняют в смерти ребенка его бабушку. "Простите, но где предупреждающие знаки, ограждение или дежурные от коммунальных служб? Зачем введен курортный сбор, если ответственные структуры не способны обеспечить безопасность туристов? Кто будет отвечать за это чудовищное происшествие?" – цитирует Диану Гурцкую РИА Новости.

По мнению артистки, правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка по статье "Халатность", по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Пока Уголовное дело возбуждено в соответствии с ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности)