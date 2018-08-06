Сожженная на автозаправке в Крыму девушка умерла

Александра КУЗЬМИНА, которую в конце июля поджег ее парень на автозаправке в поселке Никита, скончалась в больнице, пишут "Аргументы недели - Крым".

Об этом стало известно из группы поддержки девушки в социальных сетях. После происшествия ее ввели в состояние искусственной комы, из которой девушка так и не вышла.

В группе проходил сбор средств на лечение Александры и помощь родителям. Теперь собранные деньги пойдут на транспортировку тела и похороны.

Молодого человека, облившего Александру бензином, ранее арестовали на два месяца. Заседание пришлось проводить в больничной палате, так как он тоже получил ожоги.

Напомним, ночью 28 июля на автозаправке в поселке Никита (Большая Ялта) молодой человек облил девушку бензином и поджег. Это произошло в вагончике, где жила пара. Предварительно, причиной стала ревность. В результате у девушки оказалось обожжено 80% тела. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.