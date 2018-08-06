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Жириновский: надо полностью застраховать вклады!
6 августа 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о принципах работы партии в Государственной Думы. По его словам, любой законопроект изучается прежде всего с точки зрения пользы или вреда для простых людей.
«Конечно, мы всей фракцией голосовали против увеличения пенсионного возраста или налога на добавленную стоимость. НДС - это самый страшный закон для нашей экономики. Его ввели при правительстве Егора Гайдара с целью разрушить экономику России. Этот налог вводится только в тех странах, где страшное перепроизводство товара, и надо остановить это через налоговую систему. Вот вводят налог, НДС, и идет сокращение производства, не давит на рынок, не взрывает цены.
Это как лекарство для экономики, которая работает в бешеном темпе. Это в Китае нужно вводить НДС, в Германии вводить такой налог, но в России вводить налог — это, я считаю, больше похоже на вредительство», - заявил политик. Депутаты ЛДПР единогласно поддержали другие законы – например, об увеличении минимального размера оплаты труда, амнистии капиталов, дачной амнистии. «Очень много хороших законов мы приняли, но этого недостаточно», считает Владимир Жириновский. ЛДПР выступает за полное страхование вкладов государством, без каких-либо ограничений. «Страхование вкладов – давайте 100% введем. Если банк рухнул, сколько не было бы денег у гражданина – мы ему должны полностью вернуть его вклад», - предлагает Жириновский. Специалисты партии подготовили более 20 законов, улучшающих положение людей, и в самое ближайшее время они будут внесены в Государственную Думу, сообщил лидер ЛДПР.
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