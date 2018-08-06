В Москве при попытке самостоятельно собрать компьютер током убило ребенка. Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа. 14-летнего подростка нашли мертвым в квартире одного из жилых домов по улице Грайвороновской. В тот момент дома находилась его старшая сестра. В Подмосковье молния убила ребенка, катающегося в лодке на водохранилище

По предварительным данным, причиной смерти подростка является поражение электрическим током в ходе самостоятельного ремонта компьютера, - сообщает svpressa.ru.

По некоторым данным, мальчик увлекался компьютерной техникой, пытался собирать компьютер самостоятельно. Родители знали об увлечении сына. Накануне школьник купил в специализированном магазине части для компьютера и в воскресенье принялся собирать системный блок.

Несобранный компьютер был подключен к напряжению. Вероятно, подросток дотронулся до внутренних частей, и его ударило током. Он потерял сознание. Сестра вызвала "скорую помощь". Медики приехали буквально через пять минут. Врачи начали спасать ребенка. Медики применяли дефибриллятор, вкалывали адреналин, чтобы "завести" сердце, но безуспешно, - сообщает "МК".

Сегодня следователи СКР проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.