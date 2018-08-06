По количеству туристов Крым может побить четвертьвековой рекорд

В связи с популярность крымского моста вполне возможно, что полуостров Крым побьёт четвертьвековой рекорд по количеству туристов до конца года. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, когда Крым находился в составе Украины, там было около 6 миллионов туристов. «Я думаю, что до конца года, если такими темпами будет идти, мы этот рекорд побьём», - сказал депутат.

Он также отметил, что на положительную динамику туристического потока повлиял не только Крымский мост, но и развитие туристической инфраструктуры полуострова, передаёт RT.

«Всё это дало прирост 25% по сравнению с прошлым годом, - сказал Алексей Черняк. -И каждый из этих моментов сыграл очень важную роль, в том числе и Крымский мост… По всем запросам более 90% жителей России хотят лично по нему проехаться».

Напомним, что 5 августа на мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд. За сутки проехали более 32 тысяч машин.