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По количеству туристов Крым может побить четвертьвековой рекорд
6 августа 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с популярность крымского моста вполне возможно, что полуостров Крым побьёт четвертьвековой рекорд по количеству туристов до конца года. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
По его словам, когда Крым находился в составе Украины, там было около 6 миллионов туристов. «Я думаю, что до конца года, если такими темпами будет идти, мы этот рекорд побьём», - сказал депутат.
Он также отметил, что на положительную динамику туристического потока повлиял не только Крымский мост, но и развитие туристической инфраструктуры полуострова, передаёт RT.
«Всё это дало прирост 25% по сравнению с прошлым годом, - сказал Алексей Черняк. -И каждый из этих моментов сыграл очень важную роль, в том числе и Крымский мост… По всем запросам более 90% жителей России хотят лично по нему проехаться».
Напомним, что 5 августа на мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд. За сутки проехали более 32 тысяч машин.
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