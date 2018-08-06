В Подмосковье молния убила ребенка, катающегося в лодке на водохранилище

В Подмосковье в минувшие выходные во время грозы погиб ребенок. Тело 11-летнего мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в воскресенье, 5 августа, на берегу Озернинского водохранилища. По данному факту следственным отделом по городу Руза ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает svpressa.ru.

По версии следствия, вчера несовершеннолетий ребенок совместно со знакомым своей матери катался на резиновой лодке по Озернинскому водохранилищу на резиновой лодке. В лодку ударила молния, в результате чего мальчик скончался. Мать ребенка в этот момент находилась на берегу.

По данным СКР, в настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.