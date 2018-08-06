Туристы искали грибы, а МЧС - туристов

В горах Крыма ночью искали двоих грибников, которые отправились в лес и сбились с пути. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, пишут "Аргументы недели-Крым".

Во время прогулки на плато Ай-Петри туристы не смогли найти дорогу домой.

После четырехчасовых поисково-спасательных работ 34-летний мужчина и 42-летняя женщина, жители поселка Кореиз, были найдены. В медицинской помощи крымчане не нуждались.