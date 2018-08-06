Максимальное количество машин проехало по Крымскому мосту

Вчера, 5 августа, на мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд. За сутки по нему проехали 32,4 тысячи транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань», из них в сторону Крыма двигались более 19 тысяч авто.

В прошлый раз рекорд зафиксировали 15 июля, когда по транспортному переходу проехали 31,5 тысячи машин.

С начала августа среднесуточная интенсивность движения по автодороге составляет 28 тысяч автомобилей, что на 15% выше трафика июля. Всего же с начала движения по Крымскому мосту проехали 1,584 миллиона транспортных средств.