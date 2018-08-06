В Москве в понедельник зафиксировано повышение содержания сероводорода в воздухе

В Москве в понедельник экологи зафиксировали повышение содержания сероводорода в воздухе в два раза. В сообщении "Мосэкомониторинга" говорится, что уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, увеличен не был. Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в разы

Согласно действующим нормам, предельно допустимая концентрация сероводорода составляет 0,008 мг/м3.

Повышение уровня сероводорода зафиксировала автоматическая станция, установленная в столичном районе Печатники. Содержание вредного вещества около 5:00 превысило допустимую норму в 2,2 раза и составило 0,0176 мг/м3.

"Превышение порога запаха сероводорода более чем в два раза было зафиксировано в Москве утром в понедельник, при этом уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, увеличен не был", - сообщили эксперты.

Ранее в ночь на 4 августа ГПБУ "Мосэкомониторинг" фиксировал двукратное превышение уровня сероводорода в Печатниках.