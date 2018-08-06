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Авиакомпании за «лишних» пассажиров будут штрафовать
6 августа 2018, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
Минтранс РФ поставил точку в многолетней дискуссии о намеренной продаже авиаперевозчиками большего числа билетов на рейс, чем мест в самолете. Овербукинг в России останется вне закона.
В мировой практике овербукинга авиаперевозчик регулирует разногласия с пассажиром, повышая класс обслуживания, начисляя дополнительные бонусы на карту лояльности или же выплачивая денежную компенсацию пассажиру, который не смог улететь своим рейсом. Однако в России эта практика фактически не работает. В случаях овербукинга пассажиры остаются в бесправном положении.
На днях в Минтрансе прошло закрытое совещание по вопросам правового урегулирования подобных ситуаций. Минтранс отказался принять предложение авиаперевозчиков о легализации овербукинга. Вместо этого в воздушное законодательство будет внесена ответственность авиакомпаний в части компенсационных выплат пострадавшим пассажирам.
Размер денежных компенсаций должен будет соответствовать международной практике. Кроме того, пассажиру вернут деньги за авиабилет или предложат другое удобное для него время вылета. Пострадавший пассажир сможет рассчитывать также и на другие бонусы от авиакомпании. В Минтрансе рассчитывают, что соответствующие изменения успеют пройти законодательный цикл до конца 2018 года, сообщают «Известия».
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