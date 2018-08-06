Появились данные о погибших при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии
6 августа 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Появились уточненные данные о погибших при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии. Землетрясение на индонезийском острове произошло 5 августа. Представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что погиб 91 человек, 200 человек пострадали, - сообщает РИА Новости.
Спасателям пока не удалось добраться в труднодоступные районы, в которых произошли разрушения. Там могут быть еще погибшие и пострадавшие.
По данным очевидцев, землетрясение на острове было такой силы, что толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье, 5 августа, в 14:46 мск в Индонезии на острове Ломбок. До этого был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, - сообщило Индонезийское метеорологическое агентство.
Неделю назад, 29 июля, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. По последним данным, погибли 14 человек, 162 человека пострадали.
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