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Выйти замуж за иностранца

6 августа 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Выйти замуж за иностранца

Давайте вспомним, что именно во время перестройки россиян обогатили новыми мифами. Один из них о том, как им будет хорошо за границей. На ПМЖ. На постоянное место жительства за кордон тогда рванули сотни тысяч граждан великой страны.
Жених из арабских стран довольно часто берут себе в жены россиянок. Но то, что она вышла замуж за арабского шейха, вовсе не означает, что молодая будет жить как у Бога за пазухой. Невеста вряд ли получит гражданство, а если брак не заладится, у нее, скорее всего, отберут детей.

Вот всего одна трагическая история жизни русской женщины за границей. Саксина Татьяна Геннадьевна вышла замуж за гражданина Египта Ибрахимана Хани Мохамеда Рашида. Родила от него сына Карима. Татьяна вместе с девятимесячным сыном и своей матерью приехали с Урала в Каир в дом родителей мужа. Ежедневно их водили к многочисленным родственникам мужа. Слушали непонятные им разговоры на чужом языку. Ели странную невкусную пищу.

Однажды женщины решили отдохнуть один вечер от посещений. Они не знали еще, что в Египте значит ослушаться воли мужчины, сына египетского шейха. Ибрахиман тут же жестоко избил свою тещу. Вырвал у нее сына. Схватив Карима за ноги, несколько раз ударил его головой об пол. Затем, бросив сына на пол, продолжал бить его. Мать упала на пол и попыталась закрыть ребенка руками. При этом она кричала: «Убей меня, но не убивай моего сына». На что последовал немедленный ответ: «Я убью и тебя и его». Удары посыпались и на мать и на младенца. После одного из них ребенок потерял сознание. Обе женщины были уверены, что Карим умер от побоев. Выхватив ребенка, теща выбежала с ним из квартиры, пока сын шейха, владельца 25 верблюдов, кулаками месил лицо своей жены. Только в квартире соседей женщины осмотрели плачущего и стонущего ребенка. Вся его голова была во вмятинах и шишках.

Ноу проблем, все о кей

Добрый сосед египтянин отвез женщин с покалеченным мальчиком в госпиталь «Аль зирайен». Тут же туда примчались многочисленные родственники мужа. Его мать Аватир Таш, его братья Амир и Ислам, сестра Исраа. Они препятствовали поверхностному осмотру ребенка вновь потерявшего сознания. Уверяя врача: «Ноу проблем, все о кей». Осмотреть жестоко избитую жену врачу просто не позволили: «Ноу проблем, все о кей». Молодая женщина с изорванным лицом умоляла сотрудников госпиталя вызвать полицию, но мать и братья Ибрахимана не позволили им это сделать. Выбежавшую на улицу за полицейским Татьяну силой вернули обратно. Под конвоем родственников всех привезли в квартиру Ибрахимана. Перепуганным женщинам на ломанном русском языке объяснили, что они собственность, что им не позволят, не только обратиться в полицию, но и даже выйти на улицу пока не заживут побои. Через несколько дней. А все это время изувеченный девятимесячный малыш непрерывно плакал и стонал.

Через несколько дней, как в плохом детективе женщины сумели дозвониться до консульства в Каире. Консулом Сергеем Степановым были предприняты достаточно рискованные меры по вызволению из плена трех граждан Российской Федерации. Сотрудники службы безопасности при посольстве и советник консула по имени Дмитрий сделали все возможное, чтобы, спасая серьезно травмированного малыша не спровоцировать конфликт между Египтом и Россией.

Домой украдкой

По мусульманским, а главное по египетским обычаям вторгаться в семейную жизнь граждан страны фараонов и пустынь не разрешается. Похищенных из дома местного шейха, владельца 25 верблюдов женщин и маленького Карима спрятали в посольстве. После того, как жизни ребенка перестала угрожать явная опасность, всех вывезли на машине посла в международный аэропорт Каира. Правительство Египта по дипломатическим каналам получило серьезное предостережение о том, что любая попытка воспрепятствовать выезду из страны указанных граждан Российской Федерации будет однозначно расценена как недружественная. Власти Египта приняли взвешенное решение не идти на обострение межправительственных отношений из-за подобного пустяка. На сегодняшний день здоровье Карима стабилизировалось. Но врачи не исключают возможность серьезных отдаленных последствий травм. Мать и бабушка ребенка, пережившие серьезную психологическую травму пугаются при виде любого смуглого лица встреченного ими на улицах родного города.

 

Российское консульство в Каире располагает большим количеством тревожной информации, о женщинах вышедших замуж за египтян и переехавших в Египет на постоянное место жительства.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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