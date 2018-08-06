В Приморье удалось сфотографировать редчайших копытных животных, занесённых в Красную книгу. Фотоловушки приморского национального парка «Земля леопарда» зафиксировали двух амурских (длиннохвостых) горалов.

В основном этот вид животных обитает у подножия гор в восточной части Приморского края. В регионе их насчитывается примерно около 700-900 особей.

Ещё в 2017 году впервые на камеру попался только один горал, и вот теперь подтвердилось существование небольшой, но устойчивой группировки горалов на территории парка, передаёт «Экономика Сегодня».

По словам источника, недостаток пригодных для них условий препятствует их расселению на территории национального парка «Земля леопарда».