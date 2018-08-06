Россиянам сообщили, когда стоит ожидать первый подъем заболеваемости ОРВИ

Заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «НИИ гриппа им. А.Смородинцева» Минздрава России Игорь Никоноров сообщил, что первый подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается с началом нового учебного года.

«Повышение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями вероятно, когда формируются детские организованные коллективы. Это обычно сентябрь. Основные возбудители гриппоподобных заболеваний в это время не вирусы гриппа, а аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие», - рассказал Игорь Никоноров. Эксперт предупредил, что в октябое начнётся следующий эпидемический подъем гриппоподобными заболеваниями. Специалист также добавил, что эпидемии гриппа могут развиваться с ноября по апрель. В прошлом году эпидемия началась в конце зимы, передаёт агентство городских новостей «Москва».