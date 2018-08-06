Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня

Сегодня, 6 августа, лето в столичном регионе еще не заканчивается. Хотя синоптики прогнозируют на сегодня в Москве переменную облачность и кратковременные дожди, погода останется теплой.

Сегодня в Москве воздух прогреется до +25-27 градусов. Температура по области поднимется до +22-27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров будут показывать +16-18 градусов.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня днем – 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 40%. Местами в Москве и области возможны кратковременные дожди.

Синоптики предупреждают, что сегодня пониженное атмосферное давление и неустойчивый геомагнитный фон могут доставить дискомфортные ощущения людям, страдающим метеозависимостью. Не исключены головные и сердечные боли, головокружения, скачки артериального давления, сообщает М24.