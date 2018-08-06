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В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим при крушении Ми-8
6 августа 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. Погибли 18 человек, в том числе три члена экипажа и 15 нефтянников-вахтовиков. Вертолет Ми-8 компании "Utair-вертолетные услуги" 4 августа потерпел крушение в Туруханском районе Красноярского края после взлета с аэродрома города Игарка.
Ми-8 совершал рейс по маршруту Ванкор — Пурпе. По данным Росавиации, вертолет упал, когда задел во время взлета лопастями груз другого вертолета, который совершал посадку. В нем никто не пострадал.
По факту крушения Ми-8 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным следствия вертолет на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета той же компании, затем потерпел крушение. В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе и ошибка пилотирования.
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