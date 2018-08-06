Троих сестер, подозреваемых в убийстве отца, посадили в СИЗО в разные камеры. Как стало известно, на данный момент они проходят этап карантина.

Старшая и младшая девушки находятся в одиночках, а у средней есть 2 сокамерницы. «Общие условия им обеспечены, однако до сих пор у задержанных нет необходимых им личных вещей», - сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

При этом он отметил, что сестрам Хачатурян «страшно находится в таких условиях в одиночестве», передают РИА Новости. Мельников также подчеркнул, что девушки переживают за своих близких, которых может коснуться данное расследование.

Напомним, что на северо-востоке столицы три сестры убили своего 57-летнего отца из-за личной неприязни. Мужчине нанесли множество колото-резанных ранений в области груди и шеи.