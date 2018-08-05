Шевченко сообщил о потере заключения о смерти Орхана Джемаля в ЦАР
5 августа 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти журналиста Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Тела погибших в ЦАР российских журналистов были доставлены в Россию.
Накануне Шевченко сообщил, что Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве, но не смог назвать точную дату похорон Джемаля, так как необходимо получить документы - заключение судмедэкспертизы.
Но стало известно о потере документов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что при перевозке тел погибших журналистов были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.
Шевченко прокомментировал эту информацию: "Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока не соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому".
Похороны Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева пройдут, по предварительной информации, в среду, 8 августа, - передает "Эхо Москвы" со ссылкой на руководителя пресс-службы Союза журналистов Яна Радзевича.
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