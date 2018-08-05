Сын главы компании по торговле оружием найден мертвым в квартире в центре Москвы

Сын главы крупной компании по торговле оружием найден мертвым в квартире одного из домов по улице Малая Бронная в Москве. По данным ТАСС, погибшим является сын председателя совета директоров оружейной компании "Кольчуга" Михаила Хубутии Николоз Хубутия. Погибшему было 26 лет.

Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку обстоятельств гибели молодого мужчины. Тело молодого человека было найдено в его квартире днем домработницей. Женщина пришла в квартиру выполнять свою работу и увидела тело сына хозяина со следами огнестрельного ранения головы.

По данным СКР, по факту смерти мужчины проводится проверка. Как установила полиция, квартира была заперта изнутри. Давность смерти мужчины устанавливается. По некоторым данным, погибший молодой мужчина жаловался знакомым, что "сильно устал", - сообщает ТАСС. В СМИ пишут, что Хубутия-старший сейчас находится в Сан-Тропе на отдыхе.

Михаил Хубутия является председателем совета директоров компаний "Кольчуга" (владеет магазинами по продаже оружия) и "Торговый дом "Шатер", управляющей выставочным комплексом "Гостиный двор". Он был одним из учредителей общероссийской организации "Союз грузин в России", в 33 года возглавлял министерство торговли Московской области.