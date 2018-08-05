Взрыв произошел на Алексинском хикомбинате в Тульской области, есть пострадавшие
5 августа 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Тульской области на Алексинском химическом комбинате в городе Алексин произошел взрыв на линии по производству пороха. В результате ЧП пострадали три человека. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О состоянии травмированных работников комбината сведений пока нет.
По данным источника, взрыв не нарушил технологического процесса на Алексинском химическом предприятии. "После взрыва на линии по производству пороха технологический процесс производства нарушен не был. После ЧП сработала автоматическая система пожаротушения и возгорания не последовало", - уточнил источник агентства. Причины взрыва сейчас устанавливаются.
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