В Иванове целенаправленно взорван мукомольный комбинат

В Иванове целенаправленно взорвали мукомольный комбинат, находящийся в центре областного центра. После полудня в сети появились первые фотографии и видеозаписи. Бывший мукомольный комбинат сносили путем промышленных взрывов.

Сносу производственных зданий давно не работающего предприятия «Зернопродукт» провели в два этапа. От первого взрыва боковые строения комплекса рухнули полностью. Центральное сооружение почти полностью снесли вторым взрывом. По словам очевидцев, столб пыли был виден издалека, а взрыв почти не ощущался. Волну ощутили жители домов в районе кинотеатра «Современник», - сообщается на сайте ivteleradio.ru.

На время проведения взрывных работ был создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники МЧС, полиция, «Водоканала», «Ивгорэлектросети», газовой службы. Элеватор был одним из самых заметных зданий в центре города.

Территорию в центре города освобождают под строительство жилого комплекса.