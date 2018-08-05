Певчая собора из Самары приехала в Петербурге на Lexus LX450, и авто украли

Певчая хора самарского Вознесенского собора приехала с мужем в Санкт-Петербург на автомобиле Lexus LX450. И в тот же день, в субботу, 4 августа, женщина жертвой автогонщиков. Автомобиль стоимостью более шести миллионов рублей с самарскими номерами угнали неизвестные с Рыбацкого проспекта.

Певчая купила этот автомобиль меньше года назад. В бардачке украденного "Лексуса" 52-летней женщины был полный пакет документов на машину, а в багажнике — велосипед Land Rover. Полиция Невского района возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), сообщило издание Фонтанка.ру.

Правоохранители ищут угнанную машину и угонщиков. Супруги приезжали из Самары навестить сына.