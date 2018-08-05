В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек

Появилась уточненная информация об авиакатастрофе в Швейцарии. По данным полиции кантона Граубюнден, в результате катастрофы самолета Junkers 52 в субботу, 3 августа, погибли 20 человек - 11 мужчин и девять женщин.

Установлено, что самолет Junkers 52 1939 года выпуска, выполнявший рейс из Локарно в Дюбердорф, потерпел крушение на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 метров. Экипаж воздушного судна не подавал сигнала бедствия.

Потерпевший крушение самолет не был оснащен бортовыми самописцами. Без "черных" ящиков расследование и установление причин авиакатастрофы "потребует времени", - сообщили в полиции.

На данный момент, учитывая "пикирующую" траекторию падения самолета, следователи исключили версию столкновения судна с воздушным объектом или взрыва на борту. Не рассматриваются в качестве причины крушения и климатические условия. Сейчас в Швейцарии стоит жаркая погода.

Коллекционный самолет принадлежал Ассоциации друзей швейцарской воздушной армии (JU-Air). Он был приобретен в 1981 году для совершения полетов над Альпами.