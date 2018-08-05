Жители Сургута и Нефтеюганска запечатлели в небе пролетающий НЛО

Жители Сургута и Нефтеюганска в субботу, 4 августа, запечатлели в небе пролетающий НЛО и обсуждают в сетях, что же это было на самом деле. Жители Нефтеюганска вчера вечером, когда уже стемнело, ехали на автомобиле и заметили падающий светящийся зеленым светом шар со шлейфом.

Очевидцы решили, что падает метеорит, - сообщает Ura.ru. Видео есть на сайте издания. Комментарии МЧС появились сегодня. В пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что информации о метеорите не поступало, - сообщает РБК.

Напомним, 15 февраля 2013 года утром болид в Челябинской области разрушился в воздухе. Ударной волной от взрыва в зданиях выбило стекла, пострадали 1613 человек. Обломки метеорита упали в озеро Чебаркуль.

В сентябре 2017 года над Санкт-Петербургом и другими городами России пролетел болид. В пресс-службе Уральского федерального университета сообщили, что он мог упасть в районе озера Селигер в Тверской области.