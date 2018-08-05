Названа возможная дата похорон убитых в ЦАР журналистов

Похороны российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, скорее всего, пройдут на следующей неделе во вторник или в среду. По словам глава пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Яна Радзевича, к этому времени должны закончатся следственные действия.

«Предположительно, журналистов похоронят в среду, но это предварительная информация. Это произойдет, если все следственные действия будут закончены до 8 августа», - приводит слова Яна Радзевича ТАСС.

Напомним, что тела убитых журналистов в Центральноафриканской Республике доставили в Россию в воскресенье в 00:21 по московскому времени. 31 июля посольство России в ЦАР сообщило о гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.