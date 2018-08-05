Трамп рассказал, как Америка будет погашать свой государственный долг

На своей официальной страничке в Twitter американский лидер Дональд Трамп сообщил, что денежные средства, полученные от введённых США пошлин, пойдут на погашение крупного государственного долга страны. При этом он также упрекнул Барака Обаму в накоплении этого долга.

«Благодаря пошлинам мы сможем начать погашать крупный госдолг в размере $21 трлн, который был накоплен во многом благодаря администрации Обамы, в то же время будем уменьшать налоги для наших граждан. Как минимум, мы сделаем намного лучше торговые сделки для нашей страны!» - написал Трамп.

За время президентства Барака Обамы госдолг США вырос на $9 трлн и практически достиг отметки в $20 трлн.