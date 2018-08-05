Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с "самостроем". Закон определяет основания для сноса "самостроя" и правила защиты прав добросовестных собственников таких строений. Поправки внесены в первую часть Гражданского кодекса.

Постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства. Одной из мер может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства, - сообщает kommersant.ru.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля этого года.