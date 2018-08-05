Видео, как малыш в памперсе ушел один из детсада, попало в сети

Видеозапись, как малыш в одном памперсе ушел один из детского сада, попало в сети. Шустрый самостоятельный мальчишка живет в Вологде. А "сбежал" он из частного детсада на улице Герцена еще 12 июля.

Малыша, разгуливающего без присмотра взрослых по проезжей части во дворе, заметила случайная прохожая. Женщина отвела малыша в ближайший детский сад, а уже его сотрудники позвонили в частный детсад, нахоящийся по соседству. Оказалось, что пропал воспитанник именного этого учреждения. Воспитатели мальчика даже не спохватились. На видеозаписи с камеры видеонаблюдения запечатлено, как мальчик в одних подгузниках вышел из подъезда детсада.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Воспитателя, от которого "сбежал" малыш, уже уволили.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ледственным отделом по городу Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по поступившим из органов прокуратуры материалам о факте обнаружения малолетнего мальчика, который беспрепятственно покинул помещение детского сада на улице Герцена областного центра.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.