Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок. Оказывается, ливневые канавы – единственный способ не допустить потопа в период сильных дождей.

При этом как сообщает пресс-служба мерии города, закрывать канавы решетками нельзя из-за особенностей их конструкции. По словам источника, ливневые канавы были проложены ещё в начале 60-х годов. Такие специальные гидросооружения для приема дождевых вод представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка. В городской администрации пояснили, что сооружения должны быть полностью открытыми по задумке инженеров, а в случае залповых тропических ливней, решетки могут быть сорваны потоком воды и «послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей», передаёт ТАСС.

3 августа в Сочи погиб семилетний мальчик, который упал в ливневую канализацию, в результате чего ребенка унесло в открытое море. На место были вызваны спасатели. Спустя время, мальчика обнаружили в море без признаков жизни.