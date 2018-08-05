Сексуальная эволюция: ученые выяснили, как будут выглядеть женщины через 50 лет

Эволюция человечества идет полным ходом, правда оказалось, что женщины и мужчины абсолютно по-разному реагируют на перемены в развитии. Ученые выяснили, что примерно через 50 лет представительницы прекрасной половины человечества станут еще более привлекательными, но ниже ростом. А вот мужнин никакие изменения в ближайшем будущем не ожидают.

Современные женщины настолько много сил и времени уделяют своему внешнему виду, так тщательно следят за собой, постоянно стараются преобразиться, что в скором времени все изменения организма будут передаваться наследственно, уверены исследователи Университета Хельсинки. В то же время, из-за особенностей образа жизни милых дам, они с каждым годом становятся все ниже ростом.

«Роженицы среднего роста появляются все чаще, что говорит о вытеснении некоторых типов генов. Структура ДНК представительниц прекрасного пола изменяется быстрее мужской, ввиду чего следует ожидать более радикальные мутации. Мужчины же почти не изменяются, так как ведут почти такой же образ жизни, как 200 лет назад», - цитирует ученых oane.ws.

Внешние мутации у представительниц слабого пола происходят также и в силу изменения климатических особенностей среды обитания. Так постоянные перепады температур делают кажу женщин более нежной и тонкой. Именно поэтому она постоянно нуждается в тщательном уходе. А вот мужчинам сколько-нибудь серьезные изменения пока не грозя. Их эволюция движется более медленными темпами и менее заметно.