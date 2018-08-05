РПЦ посоветовала священникам-видеоблогерам избегать хайпа и троллинга

РПЦ озаботилась тем, правильно ли священнослужители ведут видеоблоги, соответствует ли сее занятия законам божьим, а заодно и дали свои рекомендации, как правильно использовать во благо церкви современные технологии.

Памятка опубликована на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. «Развитие современных технологий дало человечеству интернет — новейшее средство коммуникации, в котором любая информация распространяется с высокой скоростью на большие расстояния и в режиме реального времени. Эта характеристика делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести, которую прямым текстом и в повелительном наклонении заповедал Христос: "идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк. 16:15)», - написан в документе.

А значит видеоблогинг в церкви считают прямым продолжением пастырской деятельности, замечая, что часто священнослужитель, попадая в Сеть, оказывается в «агрессивной среде», где «критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории, что становится трендом и на видеохостингах».

В таких непростых условиях РПЦ советует своим видеопроповедникам воздержаться от привлечния хайпа, троллинга и кликбейта. «В этом ряду можно обозначить и человекоугодничество, которое для видеоблогера заключается в страстном желании понравиться своим подписчикам, а значит, может вынудить автора впасть в нечестность и даже лукавство», — говорится в тексте Также РПЦ отсоветовала общаться с аудиторией на её языке, ибо там, где Библия не закон, надо уметь найти типа общий язык, но без мата, ярлыков и оскорблений.

Монетизация видеоблога допустима, поскольку она является для автора канала зачастую способом окупить расходы на его развитие, покупку аппаратуры и программного обеспечения. К тому же в Евангелии говорится, что "трудящийся достоин пропитания, а значит деньги за рекламу брать можно, пишет РИА Новости.