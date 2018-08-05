Бабушка сестёр-убийц сказала, что их отец - тиран

Бабушка трёх сестер, которые убили своего отца в Москве, заявила, что считает мужчину маньяком. По словам женщины, отец постоянно угрожал её внучкам.

В интервью «Комсомольской правде» бабушка троих сестёр Лариса Тодика рассказала, что мужчина «никогда не был нормальным». «Почему, раз все они были плохими, он не выгнал всех? Потому что хотел издеваться над девочками! Он маньяк, маньяк с пеленок», - сказала женщина. Тодика также заявила, что убитый Михаил Хачатурян не разрешал своей супруге делать аборты для того, чтобы получить квартиру. «Она получила квартиру за детей, а он оформил всё на себя! Сразу это сделал», - пояснила бабушка.

Напомним, что 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер 17,18 и 19 лет, убивших своего 57-летнего отца. Тело мужчины было обнаружено с множественными колото-резанными ранениями в области шеи и груди. Девушки признали свою вину. Младшая из них арестована на два месяца, до 28 сентября.