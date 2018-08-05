"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и области продлен

Утром в воскресенье, 5 августа, стало известно о продлении "желтого" уровня погодной опасности в Москве и области. Соответствующая информация появилась сегодня на официальном сайте Гидрометцентра.

Согласно последней информации синоптиков, "желтый" уровень означает, что погода является потенциально опасной для жизни и здоровья граждан. Из прогностической карты, составленной специалистами ведомства, следует, что в столице и Подмосковье остается высокая угроза возникновения пожара.

Сегодня в городе столбики термометров поднимутся до 26 градусов выше нуля. В Москве в течение дня будет очень душно, не исключены грозы.