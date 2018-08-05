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Открыл фонарь и обматерил жителей. В Сети обсуждают хамскую выходку чиновника
5 августа 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Торжественное открытие фонаря на одной из улиц в Тверской области закончилось хамской выходкой местного чиновника. Глава района матерился, а затем и вовсе стал угрожать жителям.
На дворе ХХI век, но жители российской глубинки продолжают вымаливать у власти самые элементарные вещи – свет и газ. Где-то снимают ролики, как полдеревни на коленях просят Путина провести газ, а жители села Оленинского района в Тверской области продолжали выпрашивать и вымаливать власти провести освящение на улице.
Сжалился над несчастными глава района Олег Дубов и решил устроить в селе Холмец торжественное открытие одного единственного фонаря! Причем, в интервью местной газете "Наша Жизнь", он с пафосом рассказал, как радостные люди шли на открытие фонаря, как на праздник.
Но торжество как-то на задалось. Неблагодарные жители в разгар митинга посмели заметить, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и спросили о возможности перевесить или развернуть его. В ответ от власти они услышали, что это не их ума дело», пишет Telegram-канал «Как-то вот так». Родственник одной из женщин, с которой глава района вступил в перепалку, заступился и спросил главy: «Ты скажи сколько фонарь стоит, я его за свои деньги поставлю». На что услышал от чиновника: «Пошел ты… лысый урод!». А затем глава района и вовсе распоясался и стал угрожать жителям. Он обозвал их «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой», пообещав, что устроенный «майдан» не пройдет для них бесследно, и это станет уроком для других поселений. В общем вел себя как местный помещик, который волен казнить своих холопов или миловать.
Кстати, на этом дело не закончилось. Угрожать жителям села Олег Дубов продолжил и в социальных сетях. Закономерную просьбу селян он назвал протестным движением и пообещал их отлучить от «районных программ».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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