Синоптики сообщили, что на Москву сегодня обрушится гроза

Сотрудники Гидрометцентра накануне выпустили предупреждение для жителей и гостей Москвы. Согласно последней информации метеорологов, в воскресенье, 5 августа, в столице ожидается гроза.

В течение первой половины дня в городе будет наблюдаться переменная облачность, погода будет теплой и немного ветреной, передает газета "Известия". Во второй половине воскресенья местами в Москве пройдут кратковременные дожди, не исключаются также грозы.

В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов выше нуля, а ночью – до плюс 18. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.