Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол

Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский столкнулся с грубыми нарушениями со стороны сотрудников полиции. На своей странице в социальной сети он разместил пост о своем задержании в Москве. Представители силовых структур забрали его в ОВД без объяснения причин, угрожали и заставляли раздеваться.

«Настоящий полицейский произвол» начался с того, что вечером на площади Ярославского вокзала его остановили для проверки документов «трое крепких мужчин в штатском, представившихся сотрудниками уголовного розыска». Затем без объяснения причин его отвезли в отдел полиции и стали угрожать и провели обыск. На вполне законное требование преподавателя «Вышки» о понятых, ему ответили «что есть два варианта – “по-хорошему” без протокола и “по-плохому”.

«Далее началось еще большее беззаконие. Топорец (один из полицейских показал документы на имя прапорщика Топореца) запускал руки в мои карманы, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты. Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и стал просматривать мои переписки в социальных сетях и личные фотографии. Топорец заставил меня разуться, снять носки и, прошу прощения за подробности, спустить нижнее белье. Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, где «закладки», много матерились, говорили что вот-вот «вытрясут из меня все, что нужно», написал Бродский в Facebook.

Не найдя ничего противозаконного, полицейские «пожали плечами» и отпустили «подозреваемого». Однако, молодой человек не намерен мириться с таким «Насилием над личностью». Он написал заявление в прокуратуру, обратился в службу внутренней безопасности МВД. Бродский понимает, что ему еще повезло, что его не избили и не подбросили запрещенные вещества, но «это происшествие тоже является грубейшим нарушением гражданских прав и унижением человеческого достоинства и потому заслуживает огласки».

Пользователи сети полностью согласились с преподавателем ВШЭ, они написали, что в стране никто не защищен от произвола полиции и добиться справедливости с борьбе с системой практически не возможно. А некоторые просто посоветовали ему «сбрить бороду» и радоваться, что в отделении полиции его не покалечили.