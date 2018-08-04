Кадыров сообщил о доказательствах непричастности Темерханова к убийству Буданова

В Чечне 4 августа убийцу бывшего полковника Юрия Буданова Юсупа Темирханова похоронили в родовом селении Гелдаган. Глава Чечни Рамзан Кадыров на похоронах выразил соболезнования и слова поддержки родным Темирханова.

Кадыров назвал невиновным обвиненного в убийстве Буданова Темирханова. По словам главы Чечни,"есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова". "Юсупа мы считаем жертвой. Мы призываем, чтобы соблюдали закон и Конституцию и относились к нам, как к гражданам России", - сказал Кадыров. По словам главы Чечни, его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего. "Мы будем добиваться справедливости", - пообещал чеченский лидер.

Как сказал Кадыров, "каждый житель Чечни воспринимал убийство 18-летней Эльзы Кунгаевой как личное оскорбление". По его словам, "объясняется, что с первых же часов появления новости о кончине Юсупа Темерханова в его родное село, чтобы выразить соболезнования, стали приезжать тысячи жителей со всех концов Чечни и из других регионов".

48-летний Темирханов отбывал наказание в колонии в Омске, был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья и скончался в больнице.