Кадыров сообщил о доказательствах непричастности Темерханова к убийству Буданова
4 августа 2018, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Чечне 4 августа убийцу бывшего полковника Юрия Буданова Юсупа Темирханова похоронили в родовом селении Гелдаган. Глава Чечни Рамзан Кадыров на похоронах выразил соболезнования и слова поддержки родным Темирханова.
Кадыров назвал невиновным обвиненного в убийстве Буданова Темирханова. По словам главы Чечни,"есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова". "Юсупа мы считаем жертвой. Мы призываем, чтобы соблюдали закон и Конституцию и относились к нам, как к гражданам России", - сказал Кадыров. По словам главы Чечни, его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего. "Мы будем добиваться справедливости", - пообещал чеченский лидер.
Как сказал Кадыров, "каждый житель Чечни воспринимал убийство 18-летней Эльзы Кунгаевой как личное оскорбление". По его словам, "объясняется, что с первых же часов появления новости о кончине Юсупа Темерханова в его родное село, чтобы выразить соболезнования, стали приезжать тысячи жителей со всех концов Чечни и из других регионов".
48-летний Темирханов отбывал наказание в колонии в Омске, был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья и скончался в больнице.
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