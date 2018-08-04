Стивен Сигал прокомментировал свою должность в МИД РФ
4 августа 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актёр Стивен Сигал поблагодарил МИД России за назначение на должность специального представителя ведомства по гуманитарным связям между РФ и США. Артист пообещал, что сделает всё возможное, чтобы улучшить российско-американские отношения.
«Я всегда изо всех сил стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям становиться лучше и лучше», - сказал Сигал. Он также поблагодарил российское ведомство за возможность делать это официально, передают «Известия».
4 августа министерство иностранных дел РФ сообщил на своей странице в Facebook, что Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
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