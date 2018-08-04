//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо
- Друг Петросяна: "Хорошие девочки окружают Евгения Вагановича"
- Наталья Рудова заинтересовала новым видео в кровати
- Владимир Кличко расстался со своей возлюбленной после 9 лет отношений
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Названо место похорон убитого в ЦАР Орхана Джемаля
4 августа 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
Убитого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российского журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве. Журналист Максим Шевченко пока не смог назвать точную дату похорон Джемаля.
Тела убитых российских журналистов доставят в Россию, и 5 августа будут проводиться следственные мероприятия. Близкие смогут приступить к обряду похорон, когда Следственный комитет выдаст заключение судмедэкспертизы, - сообщает РИА Новости.
По данным Шевченко, заупокойная молитва - Джаназа - по Джемалю пройдет в Московской соборной мечети, так как он исповедовал ислам.
В ночь на воскресенье, 5 августа, в Москву прибудет самолет, на борту которого находятся тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. По предварительным данным, россиян убили и ограбили в ЦАР бандиты. Водителю удалось сбежать и сообщить о инциденте властям.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//В мире
Максим Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Владимир Кличко расстался со своей возлюбленной после 9 лет отношений
//Общество
Кадыров сообщил о доказательствах непричастности Темерханова к убийству Буданова
//Новости партнеров
//Общество
Российского альпиниста, спасённого в Пакистане, доставили в Москву
//Общество
//Общество
Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России
//Новости СМИ2
//Общество
Под Калугой на трассе М-3 в ДТП погибли 8 человек, 6 из них молдаване
//В мире
Суд Америки обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации
//Спорт
//Новости Redtram
//В мире
Порошенко неделю не появлялся на работе. Отправился в отпуск за границу?
//Общество
//В мире
Украинский военный эксперт рассказал про «страшный сценарий Путина»
//Общество
//Общество
//Общество
//В мире
//В мире
//Наука
//В мире
Украинский экс-министр обвинил власти в убийствах активистов
Поклонники Жанны Фриске требуют от Малахова оставить в покое память певицы
//В мире
//Общество
В Сети появились слухи, футбольный клуб «Краснодар» готов продать Федора Смолова
//Общество
Россия может предоставить убежище Джулиану Ассанжу?