Названо место похорон убитого в ЦАР Орхана Джемаля

Убитого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российского журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве. Журналист Максим Шевченко пока не смог назвать точную дату похорон Джемаля. Максим Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано

Тела убитых российских журналистов доставят в Россию, и 5 августа будут проводиться следственные мероприятия. Близкие смогут приступить к обряду похорон, когда Следственный комитет выдаст заключение судмедэкспертизы, - сообщает РИА Новости.

По данным Шевченко, заупокойная молитва - Джаназа - по Джемалю пройдет в Московской соборной мечети, так как он исповедовал ислам.

В ночь на воскресенье, 5 августа, в Москву прибудет самолет, на борту которого находятся тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. По предварительным данным, россиян убили и ограбили в ЦАР бандиты. Водителю удалось сбежать и сообщить о инциденте властям.