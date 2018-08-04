Российского альпиниста, спасённого в Пакистане, доставили в Москву

МЧС РФ доставил из города Исламабад в Москву российского альпиниста Александра Гукова, пострадавшего при покорении одной из вершин в Пакистане.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Гуков нуждается в срочной высоко-квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. «В Москве пострадавшего доставят в специализированное медицинское учреждение, где ему окажут всю необходимую помощь», - сообщил источник.

Напомним, что альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов оказались заблокированы на высоте 6,2 тыс. м горы Латок-1. Позже от Гукова поступила информация, что его друг погиб, сорвавшись вместе со снаряжением. Александр провёл на склоне несколько дней. Из-за погодных условий спасательные вертолеты не могли добраться до альпиниста.