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В Чечне убийцу Буданова похоронили в родовом селении
4 августа 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Чечне 4 августа убийцу полковника Буданова Юсупа Темирханова похоронили в родовом селении Гелдаган. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны и поминки. Чеченский лидер выразил соболезнования и слова поддержки родным Темирханова.
Темирханову, который отбывал наказание в омской колонии, было 48 лет. Из-за ухудшения здоровья его перевели ранее из колонии в больницу, где он и умер 3 августа.
Тело доставили чартерным рейсом из Омска в Грозный, в организации транспортировки помогла чеченская диаспора. Его похоронили на сельском кладбище в Гелдагане. Смерть осужденного вызвала широкий резонанс в Чечне, тысячи людей потянулись в родовое село Темирханова выразить соболезнования его родственникам.
На похороны Темирханова приехал отец убитой Будановым девушки Эльзы Кунгаевой. Виса Кунгаев с семьей живет в Норвегии.
Адвокат Темирханова Мурад Мусаев заявил журналистам, что дело его подзащитного было "от начала до конца сфальсифицировано", - сообщает РИА Новости. "Мы будем добиваться правосудия, мы подали 7 лет назад жалобу в Европейский суд по правам человека, она находится в производстве", — сказал юрист.
Юрий Буданов в 90-х годах командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во Второй чеченской войне. Он был осужден и лишен звания в 2003 году за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после вынесения приговора. В июне 2011 года его убили, когда он выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.
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