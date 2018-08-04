Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

МИД РФ на своей официальной странице в Facebook сообщил, что американский актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

В сообщении указано, что основной задачей является содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая при этом взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов. Отмечается, что речь идёт об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», - передаёт источник.

Стивен Сигал – американский киноактёр, сценарист и музыкант. Имеет тройное гражданство: США, Сербии и России. На его счету около 50 картин. Известен благодаря таким фильмам, как «В смертельной зоне», «В осаде», «Смерти вопреки», «Мачете», «Ни жив, ни мёртв» и др.