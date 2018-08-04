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Под Калугой на трассе М-3 в ДТП погибли 8 человек, 6 из них молдаване
4 августа 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области. Пострадали и госпитализированы восемь человек. Шестеро из погибших - граждане Молдавии.
В субботу, 4 августа, утром на 230-м километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области на трассе столкнулись легковые автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, ехавшие в одном направлении. От удара Ford вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. После столкновения микроавтобус с пассажирами перевернулся. Mercedes еще столкнулся с автомобилем Foton.
Посольство Молдавии в России открыло горячую линию по номеру +7 (929) 964-90-79, - сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что правительство покроет расходы по транспортировке тел погибших в ДТП под Калугой на родину, - передает RT.
На месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС РФ по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 18 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники.
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