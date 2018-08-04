Ливневку, в которую в Сочи упал мальчик, огородили стулом

Ливневку, в которую в Сочи в поселке Лазаревском в пятницу, 3 августа, упал мальчик, его унесло в море, и он погиб, огородили стулом. После сильного ливня в Лазаревском образовались потоки воды. Ребенок с бабушкой шли по улице, подтопленной после дождя, малыш оступился и упал в ливневку. Бабушка кричала, звала на помощь, а потом сама прыгнула за ним в канаву. Страшные кадры оказались запечатлены на видео. В Сочи мальчик упал в ливневую канализацию, его унесло в открытое море



Мальчика сильным течением унесло в море. Его тело нашли на следующий день. Бабушка с внуком приехала в Лазаревское из Татарстана. О судьбе женщины поступает противоречивая информация. Сначала местные СМИ написали, что бабушка пострадала, была доставлена в больницу, умерла в реанимации. Но эта информация не подтверждена в СКР. Но о том, где в настоящее время она находится и в каком состоянии, сведений нет.

Сочинцы жалуются на открытые ливневки и канализационные люки на улицах городах. По их словам, в них и люди падают, и проваливаются машины.