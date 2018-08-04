В сети восхищаются котом, спасшим своей хозяйке жизнь

В Великобритании кот Тео стал посмертным обладателем премии National Cat Awards. Коту присудили награду за спасение жизни его хозяйке. Тео неделю не дожил до церемонии вручения награды. 2 августа награду кота получила его владелица Шарлотта. Именно ей он спас жизнь. Полицейские нашли похищенного кота Бегемота

Шарлотта рассказала, что однажды она почувствовала недомогание, но вместо того, чтобы обратиться к врачу, решила полежать отдохнуть. Но ее домашний любимец начал ее беспокоить, не давал закрыть глаза, бил ее лапами, громко мяукал. Тогда англичанка вызвала скорую помощь, и медики диагностировали у нее признаки тромба.

"Хорошо, что я не заснула, так как, вероятно, я могла бы не проснуться", — рассказала женщина на церемонии, - сообщает Daily Mail. Многие "кошатники" могут рассказать, как их исцеляют любимые питомцы.